محمد بن مسعود - الدمام - "جبر": 13078 رحلة لصهاريج التوزيع بالمنطقة وتنفيذ 193 عملية ميدانية ضخت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 2.1 مليون متر مكعب من المياه لجميع محافظات ومراكز المنطقة خلال الأسبوع الماضي. وأبان مدير عام خدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر؛ أن الإدارة أجرت في الفترة نفسها 1600 اختبار لجودة المياه، وسجلت 13078 رحلة لصهاريج التوزيع المياه في عموم المنطقة، إلى جانب تنفيذ 193 عملية ميدانية وعديد من الجهود وأعمال التعقيم والتطهير وغيرها من المهام والخدمات التي تقدمها الإدارة.جازان 04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 01:07 PM "جبر": 13078 رحلة لصهاريج التوزيع بالمنطقة وتنفيذ 193 عملية ميدانية Advertisements في أسبوع.. 1600 اختبار لجودة المياه بجازان وضخ 2.1 مليون متر مكعب في أسبوع.. 1600 اختبار لجودة المياه بجازان وضخ 2.1 مليون متر مكعب ضخت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 2.1 مليون متر مكعب من المياه لجميع محافظات ومراكز المنطقة خلال الأسبوع الماضي. وأبان مدير عام خدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر؛ أن الإدارة أجرت في الفترة نفسها 1600 اختبار لجودة المياه، وسجلت 13078 رحلة لصهاريج التوزيع المياه في عموم المنطقة، إلى جانب تنفيذ 193 عملية ميدانية وعديد من الجهود وأعمال التعقيم والتطهير وغيرها من المهام والخدمات التي تقدمها الإدارة. الكلمات المفتاحية ، في أسبوع.. 1600 اختبار لجودة المياه بجازان وضخ 2.1 مليون متر مكعب ،

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