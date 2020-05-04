محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة" أعلنت 164 وفاة ليرتفع الإجمالي لـ 25428 أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الإثنين، تسجيل 545 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 218011 حالة. كما كشفت الوزارة عن تسجيل 164 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25428 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد 04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 12:50 PM Advertisements "الصحة" أعلنت 164 وفاة ليرتفع الإجمالي لـ 25428 آخر أرقام كورونا في إسبانيا.. تسجيل 545 إصابة جديدة آخر أرقام كورونا في إسبانيا.. تسجيل 545 إصابة جديدة أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الإثنين، تسجيل 545 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 218011 حالة. كما كشفت الوزارة عن تسجيل 164 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25428 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، آخر أرقام كورونا في إسبانيا.. تسجيل 545 إصابة جديدة ،

المصدر : الخليج 365

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