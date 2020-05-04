مصادر تكشف لـ«عاجل» أنواع التطوع لمنسوبي التعليم والفئات المستفيدة والمنفذة

كشفت مصادر لـ«عاجل»، أنواع التطوع لمنسوبي التعليم والجهات المستفيدة والفئات المنفذة.

وذكرت المصادر أن أول نوع من أنواع التطوع هو التطوع الصحي والجهة المستفيدة هي وزارة الصحة (مديريات الشؤون الصحية)، أما الفئة المنفذة فهي المتطوعين والمتطوعات من كليات الطب والصيدلة والعلوم الصحية وكليات ومعاهد التمريض.

وأضافت أن النوع الثاني من أنواع التطوع هو الإرشاد النفسي والاجتماعي والجهة المستفيدة هي المحاجر الصحية، والمرضى وأسرهم وذوو العاملين في القطاع الصحي والقطاعات الحيوية والفئة المنفذة هي أعضاء هيئة التدريس في أقسام علم النفس والخدمة الاجتماعية والإرشاد الطلابي ووحدات الخدمة الإرشادية.

وأوضحت أن النوع الثالث من أنواع التطوع هو التطوع اللوجستي والخدمات الإنسانية، فالجهات المستفيدة هي كافة الجهات التي تحتاج إلى دعم وإسناد ومنها إمارات المناطق والمحافظات والمراكز والمديريات الصحية في المناطق والمحافظات والأمانات والبلديات والفئة المنفذة هي العاملين والعاملات من منسوبي الوزارة وكافة قطاعاتها والنشاط الطلابي والقادة الكشفيين والجوالة.