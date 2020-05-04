ضبط 8 مخالفين للإجراءات الوقائية من كورونا بالرياض والقصيم

تمكنت الجهات الأمنية في منطقتي الرياض والقصيم، من ضبط عدد من المخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية من تفشي فيروس كورونا.

وضبطت الجهات الأمنية، شخصين بمحافظة المزاحمية لمخالفتهما اشتراطات التباعد الاجتماعي الموصى بها من الجهات الصحية وتوثيق ذلك ونشره.

Advertisements

كما ضبطت شرطة منطقة القصيم، مقيمًا حاول استغلال تصريح التجول لنقل ثلاثة مقيمين آخرين داخل مركبته أثناء مروره من إحدى نقاط الضبط الأمنية.

وقُبض على مقيمين يمارسان مهنة الحلاقة في المنازل والاستراحات بالقصيم.

وقد تم إيقافهم جميعًا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم للنيابة العامة.