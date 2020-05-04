اتُخذت الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة..
تمكنت الجهات الأمنية في منطقتي الرياض والقصيم، من ضبط عدد من المخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية من تفشي فيروس كورونا.
وضبطت الجهات الأمنية، شخصين بمحافظة المزاحمية لمخالفتهما اشتراطات التباعد الاجتماعي الموصى بها من الجهات الصحية وتوثيق ذلك ونشره.
كما ضبطت شرطة منطقة القصيم، مقيمًا حاول استغلال تصريح التجول لنقل ثلاثة مقيمين آخرين داخل مركبته أثناء مروره من إحدى نقاط الضبط الأمنية.
وقُبض على مقيمين يمارسان مهنة الحلاقة في المنازل والاستراحات بالقصيم.
وقد تم إيقافهم جميعًا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم للنيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 8 مخالفين للإجراءات الوقائية من كورونا بالرياض والقصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.