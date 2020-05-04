بعد الانتهاء من 600 مبنى بالمراحل السابقة.
بتوجيه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان، استأنفت هيئة تطوير منطقة مكة وأمانة العاصمة المقدسة أمس الأحد، المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة بمكة بعد فصل الخدمات، والتي تستهدف إزالة 114 عقارًا.
وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه تمت خلال المراحل الخمس السابقة، إزالة نحو 600 عقار.
كانت هذه تفاصيل خبر استئناف المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة بمكة بإزالة 114 عقارًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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