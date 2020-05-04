استئناف المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة بمكة بإزالة 114 عقارًا

بتوجيه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان، استأنفت هيئة تطوير منطقة مكة وأمانة العاصمة المقدسة أمس الأحد، المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة بمكة بعد فصل الخدمات، والتي تستهدف إزالة 114 عقارًا.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه تمت خلال المراحل الخمس السابقة، إزالة نحو 600 عقار.