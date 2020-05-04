بالصور.. انطلاق عمليات دعم المقيمين بجازان ضمن مبادرة «وطن الإنسانية»

شارك محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الفرعية للدعم المجتمعي بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي، أمس الأحد، في انطلاق مبادرات الدعم التنموي بمنطقة جازان ضمن مبادرة «وطن الإنسانية»، التي تستهدف الجاليات بمختلف محافظات منطقة جازان، وتُشرف على تنفيذها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش.

وأوضح رئيس لجنة التنمية عبده راجحي، أن مبادرات دعم أبناء الجاليات من المقيمين بمنطقة جازان تأتي بدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف وصندوق الوقف الصحي ومجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة، حيث تشمل توزيع 8500 سلة غذائية على مرحلتين، وانطلقت أمس الأحد المرحلة الأولى بتوزيع 4000 سلة غذائية، فيما تنطلق المرحلة الثانية في 20 من شهر رمضان.

وأضاف أن الفرق التطوعية التابعة لجمعية معين التطوعية لخدمة المجتمع بمنطقة جازان، تتولى توزيع السلال الغذائية، وفقًا لاتفاقية التعاون التي جرى توقيعها بين تنمية أبوعريش وجمعية معين، إلى جانب مشاركة المتطوعين بالوحدات الكشفية والجمعيات ولجان التنمية في توزيع السلال للمقيمين لمساعدتهم في ظل الأوضاع الحالية، وتعزيزًا للتكافل الاجتماعي.