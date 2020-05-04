السعودية اليوم / ماليزيا ترفع اليوم جزئيا القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا



كوالالمبور 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واس

بدأ الماليزيون اليوم ، استئناف بعض من أوجه حياتهم قبل تفشي فيروس

وقد بدأت بعض الشركات في فتح أبوابها، وسُمح للمطاعم بتقديم خدماتها للزبائن الذين يجلسون على مسافات فيما بينهم.

وكانت ماليزيا قد سجلت 6298 حالة إصابة بفيروس كورونا، و105 حالات وفاة، مع تسجيل 4413 حالة شفاء.

وكان رئيس الوزراء محي الدين ياسين قد قال الجمعة الماضية إنه سوف يتم رفع بعض القيود، في إعلان مفاجئ جاء بعد ثمانية أيام من تمديد إجراءات الإغلاق إلى 12 مايو الجاري.

وقالت الحكومة إن اقتصاد ماليزيا ينكمش بسبب إجراءات الاغلاق، حيث توقع البنك المركزي ركود الاقتصاد.

// انتهى //

12:02ت م

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كوالالمبور 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسبدأ الماليزيون اليوم ، استئناف بعض من أوجه حياتهم قبل تفشي فيروس كورونا وذلك بعد سبعة أسابيع من مطالبة السلطات مواطني ماليزيا بضرورة البقاء في المنازل .وقد بدأت بعض الشركات في فتح أبوابها، وسُمح للمطاعم بتقديم خدماتها للزبائن الذين يجلسون على مسافات فيما بينهم.وكانت ماليزيا قد سجلت 6298 حالة إصابة بفيروس كورونا، و105 حالات وفاة، مع تسجيل 4413 حالة شفاء.وكان رئيس الوزراء محي الدين ياسين قد قال الجمعة الماضية إنه سوف يتم رفع بعض القيود، في إعلان مفاجئ جاء بعد ثمانية أيام من تمديد إجراءات الإغلاق إلى 12 مايو الجاري.وقالت الحكومة إن اقتصاد ماليزيا ينكمش بسبب إجراءات الاغلاق، حيث توقع البنك المركزي ركود الاقتصاد.// انتهى //12:02ت م0039

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