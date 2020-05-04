

مسقط 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واس

سجّلت سلطنة عمان 69 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة العمانية إلى أن 37 من الحالات المصابة لعُمانيين و32 حالة لغير العُمانيين، فيما تماثلت 816 حالة للشفاء، مضيفة أن عدد الوفيات بلغ 12 حالة.

// انتهى //

11:51ت م

0037



مسقط 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسسجّلت سلطنة عمان 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 2637 حالة.وأشارت وزارة الصحة العمانية إلى أن 37 من الحالات المصابة لعُمانيين و32 حالة لغير العُمانيين، فيما تماثلت 816 حالة للشفاء، مضيفة أن عدد الوفيات بلغ 12 حالة.// انتهى //11:51ت م0037

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سلطنة عمان تسجل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.