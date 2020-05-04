السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ ملك مملكة هولندا بذكرى يوم التحرير لبلاده



الرياض 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب مملكة هولندا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

11:43ت م

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الرياض 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة الملك فيليم ألكساندر، ملك مملكة هولندا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب مملكة هولندا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //11:43ت م0036

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