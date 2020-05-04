السعودية اليوم / 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان



طوكيو 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واس

سجّلت السلطات الصحية اليابانية 187 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها إلى أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 15202 إصابة، والوفيات إلى 542.

// انتهى //

11:39ت م

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طوكيو 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسسجّلت السلطات الصحية اليابانية 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و12 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها إلى أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 15202 إصابة، والوفيات إلى 542.// انتهى //11:39ت م0034

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