السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند إلى 1373



نيودلهي 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها بأنها سجلت 2553 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذك العدد الإجمالي للإصابات إلى 42533 إصابة، مشيرة إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 11707 حتى الآن.

// انتهى //

11:12ت م

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نيودلهي 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الهند إلى 1373 وفاة، بعد تسجيل 72 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها بأنها سجلت 2553 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذك العدد الإجمالي للإصابات إلى 42533 إصابة، مشيرة إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 11707 حتى الآن.// انتهى //11:12ت م0031

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