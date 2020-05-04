السعودية اليوم / تايلاند تسجل 18 إصابة جديدة بكورونا



بانكوك 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واس

سجّلت تايلاند اليوم 18 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت السلطات التايلاندية أنها لم تسجل أي حالات وفاة جديدة، لتقف بذلك حصيلة الوفيات عند 54 حالة.

// انتهى //

11:05ت م

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بانكوك 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسسجّلت تايلاند اليوم 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، جميعهم من الأجانب في منطقة سونجكلا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2740 إصابة.وذكرت السلطات التايلاندية أنها لم تسجل أي حالات وفاة جديدة، لتقف بذلك حصيلة الوفيات عند 54 حالة.// انتهى //11:05ت م0029

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