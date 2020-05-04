السعودية اليوم / "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 11 رمضان 1441هـ الموافق 4 مايو 2020م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - لهذا اليوم , تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة, وشبه انعدام في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع.

وبينت أن الحالة تستمر من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساءً.

// انتهى //

10:53ت م

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