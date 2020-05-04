، بلدية جنوب جدة تُغلق سكن عمالة ومستودعًا للأغذية تَحَوَّل لمطبخ ،

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أغلقت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، سكن عمالة بحي العدل جنوب المحافظة، لحين تصحيح المخالفات؛ حيث حَوَّلته تلك العمالة إلى موقع لتحضير الطعام ومستودع للمواد الغذائية؛ لعدم مطابقة الموقع للاشتراطات الصحية.
وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية "تركي الذروي" أن الفِرَق الرقابية بالبلدية رصدت الموقع قبل أن تتم مداهمته؛ مضيفًا أن المراقبين قاموا بإتلاف ٧٠ كيلو لحم مفروم و٣٠ كيلو دجاج مفروم؛ فيما اتضح لهم عدم وجود كروت صحية للعمالة، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى على صاحب العلاقة.
وأشار "الذروي" إلى أنه يجري العمل على متابعة المواقع غير النظامية لتطبيق الأنظمة واللوائح البلدية حيال كل ما يخالف الاشتراطات الصحية؛ لافتًا إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن الحملات الرقابية والجولات الميدانية التي تنفذها البلدية.
أمانة محافظة جدة
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 11:05 AM
غير مطابق للاشتراطات الصحية وأتلفت 100 كيلو لحم ودجاجبلدية جنوب جدة تُغلق سكن عمالة ومستودعًا للأغذية تَحَوَّل لمطبخ
أغلقت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، سكن عمالة بحي العدل جنوب المحافظة، لحين تصحيح المخالفات؛ حيث حَوَّلته تلك العمالة إلى موقع لتحضير الطعام ومستودع للمواد الغذائية؛ لعدم مطابقة الموقع للاشتراطات الصحية.
وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية "تركي الذروي" أن الفِرَق الرقابية بالبلدية رصدت الموقع قبل أن تتم مداهمته؛ مضيفًا أن المراقبين قاموا بإتلاف ٧٠ كيلو لحم مفروم و٣٠ كيلو دجاج مفروم؛ فيما اتضح لهم عدم وجود كروت صحية للعمالة، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى على صاحب العلاقة.
وأشار "الذروي" إلى أنه يجري العمل على متابعة المواقع غير النظامية لتطبيق الأنظمة واللوائح البلدية حيال كل ما يخالف الاشتراطات الصحية؛ لافتًا إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن الحملات الرقابية والجولات الميدانية التي تنفذها البلدية.
، بلدية جنوب جدة تُغلق سكن عمالة ومستودعًا للأغذية تَحَوَّل لمطبخ ،
المصدر : الخليج 365
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