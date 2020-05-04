، تنبيه متقدم بأمطار غزيرة وسيول على جازان.. و"المدني" يهيب بجملة تعليمات ،

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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها، من متوسطة إلى غزيرة، تستمر حتى مساء اليوم الاثنين، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وشبه في انعدام للرؤية.
وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة، وأهاب بالجميع الاطلاع على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والاستفادة مما تبثه من رسائل توعوية وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة.
وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كل المخاطر؛ من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ متمنين للجميع السلامة الدائمة.
حالة الطقس الأرصاد جازان
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 10:49 AM
تضم المحافظات التابعة وتستمر للمساء وتشمل رياحًا سطحية وشبه انعدام في الرؤيةتنبيه متقدم بأمطار غزيرة وسيول على جازان.. و"المدني" يهيب بجملة تعليمات
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها، من متوسطة إلى غزيرة، تستمر حتى مساء اليوم الاثنين، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وشبه في انعدام للرؤية.
وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة، وأهاب بالجميع الاطلاع على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والاستفادة مما تبثه من رسائل توعوية وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة.
وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كل المخاطر؛ من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ متمنين للجميع السلامة الدائمة.
، تنبيه متقدم بأمطار غزيرة وسيول على جازان.. و"المدني" يهيب بجملة تعليمات ،
المصدر : الخليج 365
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