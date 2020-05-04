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أتلفت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، بالمشاركة مع الجهات الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (20.000) لتر من الخمور وُجدت في استراحة في منطقة نعمان بمكة المكرّمة؛ اتخذتها عمالة وافدة مقراً لتصنيع الخمور وترويجها.
وتوجهت فرق الرقابة الميدانية في البلدية للموقع المخالف، مدعومة بعمال النظافة والآليات، بإشراف مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي؛ ومتابعة رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز بن حمدان الزهراني؛ وتبيّن وجود كميات كبيرة من الخمر، تقدر بـ 20.000 لتر جاهزة للترويج.
وجرى إتلافها من قِبل المختصين في بلدية العزيزية، وتم تسليم الموقع إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق الأنظمة بحكم الاختصاص.
أمانة العاصمة المقدسة
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 10:47 AM
التعاون مع الجهات الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف"أمانة مكة" تتلف 20 ألف لتر من الخمور في استراحة بمنطقة نعمان
أتلفت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، بالمشاركة مع الجهات الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (20.000) لتر من الخمور وُجدت في استراحة في منطقة نعمان بمكة المكرّمة؛ اتخذتها عمالة وافدة مقراً لتصنيع الخمور وترويجها.
وتوجهت فرق الرقابة الميدانية في البلدية للموقع المخالف، مدعومة بعمال النظافة والآليات، بإشراف مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي؛ ومتابعة رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز بن حمدان الزهراني؛ وتبيّن وجود كميات كبيرة من الخمر، تقدر بـ 20.000 لتر جاهزة للترويج.
وجرى إتلافها من قِبل المختصين في بلدية العزيزية، وتم تسليم الموقع إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق الأنظمة بحكم الاختصاص.
، "أمانة مكة" تتلف 20 ألف لتر من الخمور في استراحة بمنطقة نعمان ،
المصدر : الخليج 365
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