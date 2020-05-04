شكرا لمتابعة خبر عن «الموارد البشرية» تكشف شرط إيقاف العمل بمادة «القوة القاهرة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمیة الاجتماعیة، اليوم الاثنين، أنه يستمر تطبيق المادة 41 فترة الـ6 أشهر ابتداءً من إعلان الدولة حتى وإن عاد العمل بشكل تدريجي في جميع المنشآت.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك ما لم تعلن الدولة عن إيقاف تلك الإجراءات والتدابير، لافتة إلى أنه يمكن للمنشأة التي استفادت من تعويض ساند على جزء من العاملين لديها أن تعامل بقية العاملين غير المشمولين بالتعويض وفق أحكام المادة 41.

وأكدت أن ذلك بشرط أن تكون قد تأثرت وتضررت من آثار أزمة الجائحة، قائلة أنه يمكن للمنشأة تطبيق الثلاثة خيارات بتلك المادة على العامل الواحد، مشددة على عدم أحقية العامل في رفض تطبيق خيارات أحكام تلك المادة باستثناء الإجازة الاستثنائية والتي يجب موافقته عليها، كما لا تخل أحكام المادة 41 بما يتضمنه عقد العمل من أحكام تنظم إنهاء العلاقة التعاقدية خلال فترة التجربة.