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أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات مكة الشرقية

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، أمس، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل: (الخرمة، تربة، المويه، رنية)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة التاسعة، صباح اليوم، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.


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