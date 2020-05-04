أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات مكة الشرقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، أمس، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل: (الخرمة، تربة، المويه، رنية)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة التاسعة، صباح اليوم، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.