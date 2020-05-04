السعودية اليوم / " تقني الباحة " ينفذ تسعة برامج تدريبية عن بُعد للجنسين



الباحة 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واس

تنفذ الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة غد الثلاثاء تسعة برامج تدريبية عن بعد تستهدف أفراد المجتمع من الجنسين.

وأبان مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة مرعي بن سعد القرني ، أن هذه الحزم التدريبية تأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية للتدريب التقني والمهني وضمن مبادرة " العطاء التدريبي " التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، وانسجاماً مع توجيهات سمو أمير منطقة الباحة الذي دشن حملة " أهلنا يستاهلون ".

وأكد حرص المؤسسة على تسخير الإمكانات البشرية والمادية لخدمة وتنمية المجتمع .

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08:51ت م

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