السعودية اليوم / اليابان تتجه لتمديد حال الطوارئ جراء فيروس كورونا حتى نهاية مايو



طوكيو 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واس

تتّجه الحكومة اليابانيّة اليوم الإثنين لتمديد حال الطوارئ على مستوى البلاد حتّى نهاية مايو، في إطار استعدادها لمعركة طويلة ضدّ فيروس

وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حالة الطوارئ لمدّة شهر في طوكيو وستّ مناطق أخرى في 7 أبريل وسّعها لاحقاً لتشمل البلاد بكاملها، وهي تنتهي يوم الأربعاء ويُتوقّع أن يعلن آبي تمديدها حتّى 31 مايو بعد استشارة خبراء الأمراض المعدية.

وحذّر الوزير ياسوتوشي نيشيمورا المسؤول عن مكافحة كورونا المستجدّ، من أنّ المعركة ضدّ الفيروس لم تنته بعد.

وسجّلت اليابان أكثر من 15 ألف إصابة بالفيروس و510 وفيّات حتى الآن. لكن هناك مخاوف مستمرة من ارتفاع معدّلات العدوى وهو ما قد يؤثّر سريعاً على نظام الرعاية الصحّية في البلاد.

// انتهى //

06:39ت م

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طوكيو 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واستتّجه الحكومة اليابانيّة اليوم الإثنين لتمديد حال الطوارئ على مستوى البلاد حتّى نهاية مايو، في إطار استعدادها لمعركة طويلة ضدّ فيروس كورونا المستجدّ.وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حالة الطوارئ لمدّة شهر في طوكيو وستّ مناطق أخرى في 7 أبريل وسّعها لاحقاً لتشمل البلاد بكاملها، وهي تنتهي يوم الأربعاء ويُتوقّع أن يعلن آبي تمديدها حتّى 31 مايو بعد استشارة خبراء الأمراض المعدية.وحذّر الوزير ياسوتوشي نيشيمورا المسؤول عن مكافحة كورونا المستجدّ، من أنّ المعركة ضدّ الفيروس لم تنته بعد.وسجّلت اليابان أكثر من 15 ألف إصابة بالفيروس و510 وفيّات حتى الآن. لكن هناك مخاوف مستمرة من ارتفاع معدّلات العدوى وهو ما قد يؤثّر سريعاً على نظام الرعاية الصحّية في البلاد.// انتهى //06:39ت م0005

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