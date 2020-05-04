السعودية اليوم / الجهات الأمنية : ضبط (8) مخالفين للإجراءات الوقائية من تفشي فايروس كورونا بالرياض والقصيم



الرياض 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس

تمكنت الجهات الأمنية في منطقتي الرياض والقصيم من ضبط عدد من المخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية من تفشي فايروس

وقد تم إيقافهم جميعا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم للنيابة العامة.

// انتهى //

04:39ت م

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الرياض 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واستمكنت الجهات الأمنية في منطقتي الرياض والقصيم من ضبط عدد من المخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية من تفشي فايروس كورونا ، حيث قُبض على شخصين بمحافظة المزاحمية لمخالفتهما اشتراطات التباعد الاجتماعي الموصى بها من الجهات الصحية وتوثيق ذلك ونشره، فيما ضبطت شرطة منطقة القصيم مقيماً حاول استغلال تصريح التجول لنقل ثلاثة مقيمين آخرين داخل مركبته أثناء مروره من إحدى نقاط الضبط الأمنية، كما قُبض على مقيمين يمارسان مهنة الحلاقة في المنازل والاستراحات بالقصيم .وقد تم إيقافهم جميعا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم للنيابة العامة.// انتهى //04:39ت م0267

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