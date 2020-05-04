شكرا لمتابعة خبر عن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت منصة " أبشر " ،اليوم الاثنين، عن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونياً.

وأوضحت المنصة أنه يتم الدخول إلى التطبيق ومن ثم اختيار أيقونة " خدماتي " ثم اختيار "الجوازات"، وبعدها اختيار "نقل الخدمات"، ثم اختيار الشخص المراد نقل الخدمات إليه، والتأكد من بيانات المكفول.

وأشارت إلى أنه يتم إدخال بيانات صاحب العمل الجديد، ثم الانتقال للخطوة التالية، وبعد التأكد من صحة المعلومات يجب التأشير على أيقونة "أوافق" ثم "إرسال" ليأتي إشعار بقبول طلب الخدمة.

وبينت أنه على صاحب العمل الجديد قبول الطلب، بعدها يتم التأكد من بياناته، ثم اختيار أيقونة "أوافق" ثم "قبول" الطلب وبعدها تتم العملية بنجاح.