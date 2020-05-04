شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..إزالة 114 عقار بحي النكاسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): استأنفت هيئة تطوير منطقة مكة وأمانة العاصمة المقدسة، أمس الأحد، المرحلة السادسة لتطوير حي ‫النكاسة. استأنفت هيئة تطوير منطقة مكة وأمانة العاصمة المقدسة، أمس الأحد، المرحلة السادسة لتطوير حي ‫النكاسة. ويأتي ذلك بعد فصل الخدمات، إذ تستهدف هذه المرحلة إزالة 114 عقاراً، وتمت خلال المراحل الخمس السابقة إزالة قرابة 600 عقار. Advertisements ويهدف المشروع إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية، من تطوير للإسكان وشبكات المواصلات والمرافق والخدمات العامة.

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