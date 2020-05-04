شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 1800 عامل بجازان والان نبدء بالتفاصيل

أجرت إدارة شؤون المراكز الصحية بالقطاع المركزي بجازان مسحاً حرارياً لأكثر من 3997 شخصاً عبر فرقٍ طبية جوالة استهدفت عدداً من الجهات بمدينة جازان وضواحيها، في حين لا تزال نقاط الفرز البصري تواصل عملها بجميع المراكز الصحية على مراجعي المراكز للتأكد من سلامتهم ضمن حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تتخذها صحة جازان في مواجهة فيروس كورونا. كما أجرت فرق التدخل السريع بالقطاع المركزي فحصاً لأكثر من 1868 عاملاً خلال الأيام الماضية، وذلك ضمن برنامج المسح النشط الذي فعلّته وزارة الصحة بكافة مناطق المملكة ليستهدف مساكن العمالة الوافدة، وجرى أخذ مسحات لـ 537 عاملاً لإرسالها للمختبرات المختصة لإجراء فحوصات فيروس كورونا، حيث لا تزال صحة جازان تعمل على تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات والمراكز الصحية وسط إجراءات احترازية مشددة.

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