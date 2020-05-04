شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى إعلامي للكشافة والان نبدء بالتفاصيل

تنظم جمعية الكشافة العربية السعودية، الملتقى الإعلامي عن بعد، «ستون دقيقة إعلامية»، اليوم، ويستمر حتى يوم الأربعاء القادم، بمشاركة نخبة من الإعلاميين بالمملكة. وأوضح مفوض الإعلام بالجمعية عبدالله المنصور أن الملتقى سيستضيف في اليوم الأول عبدالعزيز بن فهد العيد، الذي سيتحدث عن الشخصية الإعلامية ودور الأنشطة الطلابية في بنائها، كما سيتحدث في الجزء الثاني من ذلك اليوم م. راكان الفايزي في جلسة بعنوان «محطات في الإعلام الجديد»، فيما سيتحدث يوم الثلاثاء هاني الغفيلي عن مستقبل الإعلام، وسيقدم تركي الظفيري في نفس اليوم محاضرة عن الصورة الذهنية ودورها في نشر الثقافة التطوعية، وسيتناول في اليوم الأخير د. سعود المصيبيح «الإعلام ودوره في الأزمات»، كما سيتناول في آخر جلسات الملتقى مشعل الوعيل الحسابات الرسمية للقنوات التلفزيونية وتعاطيها مع الأزمة.

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