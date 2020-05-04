شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " العيسى " يروي قصة حارس كنيسة طلب الانضمام لرابطة العالم الإسلامي للحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):روى الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ، أمين عام رابطة العالم الإسلامي ، قصة رجل يعمل في كنيسة بأمريكا، وطلب الانضمام إلى رابطة العالم الإسلامي للحج .
وقال العيسى في برنامج " بالتي هي أحسن " ، إنه كان في زيارة لكاتدرائية كبيرة في أمريكا، وتم استقباله استقبالا حافلا.
وأضاف: " أثناء الحديث، قال لي حارس في الكنيسة لي طلب عندك، فقلت إذا أستطيع تنفيذ الطلب فأهلا وسهلا " .
وتابع: " فقال أنا مسلم وأريد أن أكون ضمن حملة رابطة العالم الإسلامي للحج، فيسر الله عز وجل حجه بعد استيفاء الإجراءات النظامية " .
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