شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " العيسى " يروي قصة حارس كنيسة طلب الانضمام لرابطة العالم الإسلامي للحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ، أمين عام رابطة العالم الإسلامي ، قصة رجل يعمل في كنيسة بأمريكا، وطلب الانضمام إلى رابطة العالم الإسلامي للحج .

وقال العيسى في برنامج " بالتي هي أحسن " ، إنه كان في زيارة لكاتدرائية كبيرة في أمريكا، وتم استقباله استقبالا حافلا.

وأضاف: " أثناء الحديث، قال لي حارس في الكنيسة لي طلب عندك، فقلت إذا أستطيع تنفيذ الطلب فأهلا وسهلا " .

وتابع: " فقال أنا مسلم وأريد أن أكون ضمن حملة رابطة العالم الإسلامي للحج، فيسر الله عز وجل حجه بعد استيفاء الإجراءات النظامية " .