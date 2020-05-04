شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..متسولون من جنسيات مختلفة يجوبون الشوارع بالزي الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثقت مجموعة من الصور، تجول عدد من المتسولين، مرتدين الزي الوطني، في عدد من شوارع المملكة.
وتبين أن المتسولين المرتيدن الثياب والأشمغة، من جنسيات يمنية ونيجيرية.
يذكر أن شهر رمضان المبارك من كل عام، يشهد نشاطا مكثفا من المتسولين لاستعطاف المارة في الشوارع وأمام منافذ البيع المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور..متسولون من جنسيات مختلفة يجوبون الشوارع بالزي الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.