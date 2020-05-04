شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..متسولون من جنسيات مختلفة يجوبون الشوارع بالزي الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثقت مجموعة من الصور، تجول عدد من المتسولين، مرتدين الزي الوطني، في عدد من شوارع المملكة.

وتبين أن المتسولين المرتيدن الثياب والأشمغة، من جنسيات يمنية ونيجيرية.

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يذكر أن شهر رمضان المبارك من كل عام، يشهد نشاطا مكثفا من المتسولين لاستعطاف المارة في الشوارع وأمام منافذ البيع المختلفة.