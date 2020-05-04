شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..عائض القحطاني: قمت بـ 10 آلاف عملية تكميم حتى الآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الدكتور عائض القحطاني، بروفيسور الجراحة العامة في كلية الطب لجامعة الملك سعود، الطريقة التي يقوم من خلالها بتحديد نسبة القص من معدة مريض السمنة في عملية التكميم.
وقال القحطاني خلال برنامج " الليوان " : " خبرة الطبيب هي العامل الأول، وأنا بعد 10 آلاف عملية تكميم صار لدي الخبرة الكافية لتحديد نسبة قص المعدة التي تحتاجها الحالة " .
وأشار القحطاني إلى أن أقل نسبة يمكن أن تُقص من المعدة في هذه الجراحة هي 70%.
وعن بدائل عمليات التكميم، قال القحطاني: " يوجد عمليات البالون، البوتوكس، إبر التنحيف، و"البوليمرز" وهو أحدث ثورة دوائية في هذا المجال " .
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