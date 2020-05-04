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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، عن أسباب متعددة لفقدان الوعي أبرزها نقص السكر والصرع. كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، عن أسباب متعددة لفقدان الوعي أبرزها نقص السكر والصرع. وقال " النمر " عبر حسابه على موقع " تويتر ":" البصل والعطر والأمونيا لا تفيد في الإفاقة من جميع فقدان الوعي ". وأوضح النمر أن النوع الوحيد الذي تساعد في تشخيصه الروائح النفاذة هو الأغماء الهستيري " النفسي ".

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