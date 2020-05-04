شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق فرعين لمطعمين في ينبع بعد إصابة أحد العاملين بالعدوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أغلق فرعي لمطعمين شهيرين في ينبع بسبب تسجيل حالات إصابة بـ" أغلق فرعي لمطعمين شهيرين في ينبع بسبب تسجيل حالات إصابة بـ" كورونا " لأحد العاملين في المطعم. وتفصيلا، قررت الهيئة الملكية بينبع اليوم إغلاق فرعي مطاعم دومينوز بيتزا في حيي " رضوى - والبثنة " بينبع الصناعية، بعد تسجيل حالات إصابة بـ"كورونا" لأحد العاملين في المطعم. وجاء قرار الإغلاق كإجراء وقائي للتأكد من سلامة المواقع وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة العاملين والعملاء قبل إعادة افتتاح الفرعين.

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