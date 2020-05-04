بالفيديو.. القحطاني: السمنة تكلف اقتصاد المملكة 100 مليار سنويا

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): قال الدكتور عائض القحطاني استشاري جراحة السمنة والمناظير إن السمنة تكلف الاقتصاد السعودي 100 مليار سنويا. قال الدكتور عائض القحطاني استشاري جراحة السمنة والمناظير إن السمنة تكلف الاقتصاد السعودي 100 مليار سنويا. وأوضح القحطاني خلال حواره في برنامج " الليوان ":" 90% من مصابي النوع الثاني من السكري بسبب السمنة "، لافتا:" تضاعف فرصة الإصابة بأمراض القلب 400% ". ولفت القحطاني إلى أن السبب المباشر في 40% من الأورام، ومشاكل الإنجاب عند 30% من النساء، مبينا أن السمنة تقتل 2.8 مليون شخص سنويا.

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