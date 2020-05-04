قانوني: لا يحق لصاحب العمل تطبيق"القوة القاهرة" إلا في حالة واحدة (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): قال خالد أبوراشد محامي ومستشار قانوني إن صاحب العمل لا يحق له إنهاء عقد العامل في ظل أزمة قال خالد أبوراشد محامي ومستشار قانوني إن صاحب العمل لا يحق له إنهاء عقد العامل في ظل أزمة كورونا باعتباره " قوة قاهرة ". وأضاف أبوراشد خلال حواره في برنامج " ياهلا ":" المرحلة الثانية تضمنت أربعة شروط لإنهاء العقد ومنها لابد من مضي مدة 6 أشهر واستمرار حالة كورونا أو استنفذت مع العامل بشأن تخفيض الأجر والإجازة ". ولفت أبوراشد:" ألا يكون العامل استفاد من دعم الدولة وبالتالي لا يحق لصاحب العمل إنهاء العقد ولكن يعود القرار للقضاء العمالي ".

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