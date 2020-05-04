شكرا لمتابعة خبر عن «الشؤون البلدية» توجه رسالة إلى المقاولين لتحديث بياناتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حرصت وزارة الشؤون البلدية والقروية على توجيه رسالة إلى المقاولين بشأن تحديث بياناتهم. حرصت وزارة الشؤون البلدية والقروية على توجيه رسالة إلى المقاولين بشأن تحديث بياناتهم. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" :"لخدمة أفضل للقطاع.. حدّثت وكالة تصنيف المقاولين معلومات المنشآت المصنفة (أو التي حصلت على تصنيف سابق). نأمل من المقاولين تحديث بياناتهم لدى الوكالة عبر الرابط من هنا ".

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