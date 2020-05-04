القبض على مواطن متهم بتعنيف شقيقتيه والاعتداء عليهما بالضرب في الرياض

أحيل إلى النيابة العامة..

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطن متهم بتعنيف شقيقتيه والاعتداء عليهما بالضرب. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا عن تعرض فتاتين للتعنيف والاعتداء بالضرب من قبل شقيقهما، وتم -بفضل الله- القبض على المتهم وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية وإحالته للنيابة العامة.

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