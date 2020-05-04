برنامج "تواصل" يستضيف عددًا من الجنسيات للحديث عن العادات والقيم الرمضانية

يواصل مشروع سلام للتواصل الحضاري، أنشطته المختلفة؛ حيث تم تنظيم لقاءٍ جديدٍ من برنامج تواصل الافتراضي، من خلال منصة الاتصال المرئي (zoom)، وبدأ اللقاء التواصلي الافتراضي مساء يوم السبت 2/5/2020م بمشاركة عدد كبير من المهتمين بالتواصل الحضاري.

وجمع اللقاء ضيوفًا مشاركين من أكثر من (9) جنسيات مختلفة، عربية وأجنبية، ومنها: الجنسيات السودانية، والأردنية، واللبنانية، والباكستانية، والبريطانية، والصينية، والكورية، والهندية، إضافة إلى السعودية.

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وتركز الحديث والنقاش فيما بين ضيوف تواصل على العادات المختلفة في شهر رمضان، والتي تتشابه وتختلف لدى البلدان المتعددة ذات الثقافات المختلفة، إضافة إلى مدى التأثّر والتأثير فيما بين عادات الضيوف المدعوين ومجتمع المملكة العربية السعودية الذي يعيشون فيه، كما يتناول اللقاء القيم المرتبطة بشهر رمضان لدى الثقافات المختلفة في المجتمعات المشاركة.

وتضمّن اللقاء عددًا من المحاور تحت عنوان: (عادات رمضان حول العالم)، وناقش القضايا المتعلقة بشهر رمضان، مثل: كيف تقضي يومك في رمضان؟ وماذا يعني رمضان بالنسبة إليك؟ والصيام بين أتباع الأديان، إضافة إلى تعرّف صورة رمضان في أذهان المجتمعات المشاركة في اللقاء سواء من المسلمين أم غير المسلمين، ومظاهر الاحتفاء بالشعائر الرمضانية حول العالم.

يُذكر أنّ (تواصل) أحد برامج مشروع سلام للتواصل الحضاري؛ ويقيم سلسلة من اللقاءات بهدف بناء جسور ثقافية بين مختلف الشعوب لتعزيز قيم التواصل الحضاري والتعايش، وتجسير المعرفة مع الثقافات الأخرى، وتقديم الصورة الذهنية الحقيقية للمملكة العربية السعودية.