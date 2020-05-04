بالصور.. فرز بصري ومسح حراري للمتسوقين في جازان

للحد من انتشار فيروس كورونا بين السكان..
تزامنًا مع قرار فتح المولات والمراكز التجارية بالمملكة، نفذت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان، حملات توعوية بالأسواق والمجمعات التجارية، استهدفت العاملين والمتسوقين، وشملت كافة محافظات المنطقة، وتستمر طوال أيام السماح، بفتح المولات للمتسوقين.
وتقوم نقاط فرز بصري بمداخل المولات التجارية، بفحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين وتوفير المعقمات والكمامات وشرح الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتوفير الملصقات التوعوية والإرشادية بالتعاون مع القائمين على المولات.
ويأتي ذلك تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تهدف للحفاظ على سلامة السكان وراحتهم وأمنهم الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا بين أفراد المجتمع.
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