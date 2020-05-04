إغلاق فرعين لـ«دومينوز بيتزا» في ينبع بعد إصابة عامل بكورونا

لمنع تفشي الفيروس..
أغلقت الهيئة الملكية بينبع، فرعين لمطاعم دومينوز بيتزا بعد تسجيل حالة ايجابية بفيروس كورونا المستجد لأحد العاملين في فرعي (حي رضوى - حي البثنة) بمدينة ينبع الصناعية، حرصًا منها على تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وقالت الهيئة في بيان، إن الإدارة المختصة بالهيئة الملكية بينبع، قامت على الفور وكإجراء وقائي بإغلاق فرعي مطاعم دومينوز بيتزا، فرعي (حي رضوى- حي البثنة)، بمدينة ينبع الصناعية؛ حتى التأكد من سلامة الموقعين وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة العاملين والعملاء قبل إعادة افتتاح فرعي مطاعم دومينوز بيتزا.
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