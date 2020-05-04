إغلاق فرعين لـ«دومينوز بيتزا» في ينبع بعد إصابة عامل بكورونا

‫أغلقت الهيئة الملكية بينبع، فرعين لمطاعم دومينوز بيتزا بعد تسجيل حالة ايجابية بفيروس كورونا المستجد لأحد العاملين في فرعي (حي رضوى - حي البثنة) بمدينة ينبع الصناعية، حرصًا منها على تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

‫وقالت الهيئة في بيان، إن الإدارة المختصة بالهيئة الملكية بينبع، قامت على الفور وكإجراء وقائي بإغلاق فرعي مطاعم دومينوز بيتزا، فرعي (حي رضوى- حي البثنة)، بمدينة ينبع الصناعية؛ حتى التأكد من سلامة الموقعين وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة العاملين والعملاء قبل إعادة افتتاح فرعي مطاعم دومينوز بيتزا.