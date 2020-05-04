أخبار السعودية اليوم.. إقرار المذكرة التفسيرية لـ«العمل» بخصوص الأجر والإجازات السنوية والاستثنائية

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، ليوم الأحد، حيث نتابع آخر التقارير من الحد الجنوبي حول قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بخرق وقف إطلاق النار، كما نستعرض آخر الأخبار بشأن فيروس كورونا المستجد في المملكة، وإلى التفاصيل:

التحالف: الحوثيون اخترقوا وقف إطلاق النار 92 مرة خلال 24 ساعة

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تسجيل 92 خرقًا قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية لاتفاق وقف إطلاق النار خلال 24 ساعة، مشيرًا إلى أن اختراقات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار منذ إعلانه في 8 أبريل الماضي، بلغت 2029 خرقًا، مشيرًا إلى أنها شملت الأعمال العسكرية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية.

لجنة متابعة مستجدات كورونا تؤكد أهمية الالتزام بالتباعد بالمسافات الآمنة لمنع انتقال العدوى

أكدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، حلال اجتماعها الرابع والسبعين، اليوم، برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور الأعضاء، أهمية الالتزام بالتباعد بالمسافات الآمنة لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد، كما أثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وزارة الصحة: تسجيل 1552 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 184

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، إن الوزارة سجلت خلال الساعات الماضية 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 27011، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 4134، وذلك بعد تسجيل 369 حالات جديدة.

"البيئة" تعتمد 5 مؤشرات لقياس أداء جمعيات ومؤسسات القطاع غير الربحي

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، اعتمادها 5 مؤشرات تهدف إلى قياس أداء جمعيات ومؤسسات القطاع غير الربحي التي تشرف عليها الوزارة.

ضبط 1467 مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود بالرياض

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر بن سليمان التويجري، عن تمكن الأجهزة الأمنية، ضبط 1467 مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود من عدد من الجنسيات، مضيفًا أن ذلك يأتي خلال متابعة مخالفي أنظمة الإقامة وأمن الحدود في مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها تم خلال الفترة من 12 / 8 / 1441 وحتى 9 / 9 / 1441هـ.

النمر يوضح بدائل علاج ضغط الدم غير المتوافر في الصيدليات

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، اليوم الأحد، كيفية مواجهة عدم وجود علاج ضغط الدم (أملور ٥ ملجم) في الصيدليات، مشيرًا إلى أن هذا العلاج له مكافِئات (بدائل) تجارية كثيرة، تحتوي على المادة الفعالة نفسها، ومتوافرة في الصيدليات الحكومية والخاصة.

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بعد أغنية رمضان.. عبدالمجيد عبدالله يرد على منتقديه: «اللي ما يعجبه لا يدخل.. لاتدوشونا»

بعد انتقاد متابعيه على طرح ألبومه الغنائي الجديد في شهر رمضان، رد عبدالمجيد عبدالله، عبر حسابه الموثق بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على منتقديه قائلًا: «يا جماعه أنا بحكي مع جمهوري والواحد ما عنده شي صارت مشكله اللي ما يعجبه لا يدخل وإذا تعتبروا الأغاني حرام ترى غيركم يشوف غير كذا».

أول كلمات أحمد موسى بعد الخروج من الحجر الصحي

قال النيجيري أحمد موسى لاعب فريق الكرة بنادي النصر بحسابه على موقع "إنستجرام": «أناشدكم جميعًا بالالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة من الحكومة والجهات المسؤولة، ومعًا يمكننا القضاء على الفيروس والعودة إلى حياتنا الطبيعية، شكرًا مرة أخرى، وأقدركم جميعًا».

السعودية تشارك في قيادة مؤتمر التعهد العالمي للاستجابة لجائحة كورونا

رحَّبت المملكة بصفتها رئيسة مجموعة العشرين لهذه العام، بالنداء الدولي لتمويل تطوير لقاح وعلاج وأدوات تشخيصية لجائحة كورونا، بحيث تكون متوافرة للجميع وبتكلفة مناسبة، وستشارك المملكة في قيادة مؤتمر التعهد العالمي للاستجابة لجائحة كورونا، الذي سيُعقد يوم غدٍ، بمشاركة الاتحاد الأوروبي، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والنرويج، بهدف جمع التبرعات لتلبية الحاجة العاجلة التي تبلغ 8 مليارات دولار أمريكي.

وزير الموارد البشرية يقر المذكرة التفسيرية لمواد «علاقة العمل» في الظروف الاستثنائية

أقر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي تفاصيل المذكرة التفسيرية الملحقة للمادة رقم (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل والفقرة (63 / 1) من المخالفات والعقوبات في شأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل التي بينت تفاصيل الفقرة رقم 1 من المادة 41 بشأن اللائحة التنفيذية لنظام العمل فيما يتعلق بالأجر المتفق عليه والإجازات السنوية والاستثنائية.

طقس الاثنين.. أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على 10 مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غدٍ الاثنين؛ لافتة إلى هطول أمطار رعدية على 10 مناطق، مشيرة إلى أنه تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة، ومكة المكرمة)، تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، وقد تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

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