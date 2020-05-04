أمانة الشرقية توضح حقيقة مشروع «جزيرة المملكة»

كشف المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أنه إلحاقًا للبيان التوضيحي الخاص بما يسمى مشروع «جزيرة المملكة» في كورنيش الخبر الشمالي، فقد تقدمت إحدى الشركات الخاصة إلى أمانة المنطقة الشرقية بهدف عرض فكرة إقامة مشروع سياحي استثماري في محافظة الخبر وتحديدًا في كورنيش الخبر الشمالي، في اجتماع ضم ممثلي الشركة والإدارة المختصة بالأمانة.

وأضاف أنه تم الإيضاح لممثلي الشركة المتقدمة بأن الإجراءات الرسمية لتنفيذ هذا المشروع تتطلب الدخول في منافسة عامة بناءً على نظام المنافسات الحكومية، كما تم أثناء الاجتماع إبلاغ ممثلي الشركة بأن الأمانة سوف تقوم بطرح موقع يتناسب مع فكرة المشروع في كورنيش الخبر للاستثمار، وعليهم شراء كراسة الشروط والمواصفات للمشروع والتقدم عليه وتقديم فكرته ضمن عطائهم، بحسب الإجراءات المعمول بها.

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وقال الصفيان إن الأمانة طرحت إقامة مشروع في كورنيش الخبر على المنصة لجميع المستثمرين، ودعت من يرغب في المنافسة لشراء كراسة الشروط والمواصفات، موضحًا أن الشركة المعنية لم تتقدم بشراء كراسة الشروط والمواصفات، بينما تقدمت شركات أخرى وتم فتح العطاءات لمن تقدم والمشروع الآن في مرحلة التحليل الفني.

وزاد أن الشركة قامت وبشكل مخالف بإنتاج فيديو لمشروع تحت مسمى «جزيرة المملكة»، وتضمن الفيديو وضع شعار رؤية المملكة وشعار الأمانة دون أخذ الموافقات الرسمية لوضع هذه الشعارات، إضافة إلى تسريب هذا الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الأمانة تقوم حاليًا بالتواصل مع الجهة المختصة لمعرفة من المتسبب في تسريب هذا الفيديو واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشدد الصفيان على أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل وفق مبدأ الشفافية في جميع تعاملاتها وأنها تدعم جميع المستثمرين في إقامة مشاريع سياحية تخدم المنطقة وأهلها، وتؤكد على الجميع أخذ المعلومات من مصادرها والابتعاد عن الشائعات.