السعودية | سفير البحرين يثمن جهود المملكة في تسهيل عودة أعداد كبيرة من أبناء البحرين في دول العالم

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:59 صباحًا, 4 مايو 2020 م المناطق - الرياض أعرب الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، عن شكره البالغ وامتنانه العميق للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على مواقفها الأخوية النبيلة والمشرفة تجاه مواطني مملكة البحرين الذين تواجدوا في عدد من دول العالم الشقيقة والصديقة في هذه الظروف الطارئة والصعبة التي تسبب بها اجتياح وباء كورونا ( كوفيد 19 ) لمعظم أنحاء العالم.

وقال : إن هذه المواقف طبيعية وعفوية وغير مستغربة من الشقيقة الكبرى التي تنشر مظلة الحب والإخاء والمساندة على علاقاتنا الوثيقة وتعاوننا المشترك على المستوى الثنائي وفي إطار مجلس التعاون الخليجي والعربي والإسلامي، وهذا كله يأتي ثمرة للتوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين – حفظهما الله ورعاهما -، وبمتابعة وثيقة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في البحرين – حفظهم الله جميعا -.

وثمن معالي السفير عاليًا جهود وزارات الخارجية والداخلية والصحة في المملكة العربية السعودية في تسهيل عودة أعداد كبيرة من أبناء البحرين الذين عادوا إلى وطنهم عبر المنافذ الحدودية البرية السعودية وما أبدته من تعاون أخوي وثيق مع السفارة البحرينية في الرياض خلال الأسابيع الماضية وفي ظل أزمة كورونا الراهنة.

وأوضح معالي الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة أن سفارة خادم الحرمين الشريفين في باكو عاصمة جمهورية أذربيجان قامت مشكورة بمبادرة أخوية أصيلة تجاه أبناء البحرين من الطلبة الذين يدرسون في أذربيجان والذين لم يتمكنوا من العودة إلى وطنهم بسبب إغلاق المطارات والحدود البرية ونظرًا لعدم وجود سفارة مقيمة للبحرين فقد أبدت السفارة السعودية تعاونًا أخويا نبيلاً ومقدرًا ووفرت لهم كل أسباب الراحة حتى تم ايصالهم إلى المملكة العربية السعودية ومن ثم عودتهم إلى البحرين معززين مكرمين.

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