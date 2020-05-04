شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم «مكبرية الحرم المكي» 7 مرات يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على غسل المكبرية داخل المسجد الحرام (٧) مرات يوميًا بـ (١٢٠٠) لتر من مواد التنظيف والتطهير.

وكثفت الرئاسة العامة عمليات الغسيل والتعقيم داخل مكبرية الحرم المكي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الرئاسة العامة لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى المسجد الحرام.

فمن بين هذه الإجراءات الاحترازية يتم قبل عمليات الغسيل رشُّ (٢٠) لترا من المبيدات الصديقة للبيئة يوميا، ثم القيام بعمليات الغسيل والتعقيم، ثم إعادة فرش السجاد قبل كل صلاة، كما يتم تعقيمه قبل الصلاة وبعدها مباشرة ثم يرفع، وتُجرى عملية تغيير واستبدال السجاد بشكل مستمر.

فيما توجد داخل مكبرية المسجد الحرام عدد (٣) أجهزة تعقيم يدوية، يتم تعبئتها بشكل مستمر على مدار اليوم بحوالي (١٥) لتر يوميا.

كما يتم تلميع وتعقيم دواليب المصاحف (٣) مرات، ورش أكثر من (١٥) لترا من المعطرات بعد الغسيل وقبل كل صلاة.