تربويون: «مسارات الثانوية العامة» يواكب التطورات العالمية

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أكد تربويون أن اعتماد مشروع «تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة» والذي يهدف لتطوير المرحلة الثانوية ونقل الطالب من مرحلة الاختيار إلى اتخاذ القرار، من خلال أهداف إستراتيجية ذات مسارات عامة وأكاديمية متخصصة؛ لسد أي ثغرة قد تؤثر على العملية التعليمية، وفق خارطة طريق ذات ملامح مستقبلية واضحة واعدة مواكبة للتطور التقني والرقمي العالمي.

سوق العمل

وأوضحوا في حديثهم لـ ”الخليج 365” أنها خطوة رائدة لمواكبة التطورات العالمية في التعليم الثانوي، بتوفير مسارات متخصصة ونوعية للمتميزين والموهوبين، وتؤهلهم للحياة وتختصر تحضيرهم لسوق العمل وللجامعات وفق ميولهم وقدراتهم.

خطى ثابتة

وقالت المستشار بوكالة التخطيط والتطوير في وزارة التعليم د. مها القرزعي: «مما لا شك فيه أن التعليم يسير بخطى ثابتة ومتسارعة من أجل تطوير منظومته التعليمية بما يتوافق مع التوجهات المستقبلية، تحقيقا لرؤية المملكة الطموح 2030، حيث حظي التعليم في هذه الرؤية بأهمية كبرى لأنه يمثل محور التقدم والتطور في فكر وقدرات ومهارات الشباب السعودي في تلبية احتياجات التنمية الوطنية المستقبلية ومهارات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية الرابعة، ولقد جاءت الرؤية بمجموعة من الالتزامات والأهداف والتي تسعى إلى الاستثمار في التعليم بإعداد مناهج تعليمية متطورة، تركز على المهارات الأساسية، وتزويد أبنائنا بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل من خلال توجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية الأساسية وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم والمرونة في التنقل بين مختلف المسارات التعليمية؛ لتحقيق مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع احتياجات سوق العمل، مما يمكن طلابنا من إحراز نتائج متقدمة دوليا والحصول على تصنيف متقدم في المؤشرات العالمية للتحصيل التعليمي».

مردود إيجابي

وأضافت «القرزعي»: «وزارة التعليم عكفت على التوسع في تطوير المرحلة الثانوية خاصة، ونجحت في تطوير المرحلة الثانوية تدريجيا والذي توج بقرار من وزير التعليم باعتماد مشروع «تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة»، الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من العام الدراسي 1443هـ وهو خطوة رائدة لمواكبة التطورات العالمية في التعليم الثانوي، وسيكون لها مردود إيجابي على الطلبة والطالبات، حيث توفر لهم مسارات نوعية متخصصة ونوعية للمتميزين والموهوبين تسهم بكفاءة بتأهيلهم للحياة، وتختصر تحضيرهم لسوق العمل وللجامعات وفق ميولهم وقدراتهم بالشكل الذي يؤهلهم علميا للمنافسة عالميا، والذي يحقق القدر الأكبر من المواءمة بين نواتج التعلم واحتياجات سوق العمل وخاصة التخصصات النوعية المعززة للفرص الاستثمارية والمولدة للفرص الوظيفية والتي يحتاجها اقتصادنا الوطني».

رعاية واهتمام

من جهته، قال التربوي والمستشار الأسري د. عبدالعزيز آل حسن: تتوالى الرعاية والاهتمام من القيادة الرشيدة وبكافة الوزارات العاملة على رعاية وخدمة ومساندة ودعم وتطوير المواطن على كافة الأصعدة، فالإنسان هو الاهتمام رقم واحد في هذا البلد المعطاء منذ عهد المؤسس- رحمه الله- وحتى عصرنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله-، وما نراه نحن كمواطنين أو يراه المقيم على أرض الوطن أو ما تراه الدول الأخرى من إنجازات وتقدم وتطور في كافة المجالات، دليل واضح وضوح الشمس على هذا التقدم الحضاري المذهل، ومن ذلك ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالعلم والمعرفة من خلال المهام والدور الذي تقوم به وزارة التعليم لخدمة القطاع التعليمي بكافة المراحل والمستويات ورفع المستوى المعرفي والمهاري والتطبيقي والأكاديمي للمنتسبين للتعليم.

تطوير مستمر

وأضاف د. آل حسن: مما لا شك فيه أهمية المرحلة الثانوية كمرحلة ينتقل منها الطالب إلى التعليم الجامعي الذي يتسم بخاصية اعتماد الطالب على نفسه بشكل كبير، لذلك تسعى وزارة التعليم إلى التطوير المستمر وتلافي أي عوائق قد تحدث في المستقبل وإعداد الشباب والفتيات بما يتناسب والرؤية الطموح 2030 لمواكبة التقدم والتطور العالمي، لذا تم إقرار مشروع تطوير المرحلة الثانوية الذي ينقل الطالب من الاختيار إلى اتخاذ القرار من خلال أهداف إستراتيجية ذات مسارات عامة وأكاديمية متخصصة لسد أي ثغرة قد تؤثر على العملية التعليمية، كما أنها ترسم خارطة طريق ذات ملامح مستقبلية واضحة واعدة مواكبة للتطور التقني والرقمي العالمي وتمهد الطريق لمسارات متخصصة تراعي التطور المعرفي والثقافي والاجتماعي والأكاديمي واللغوي، ورعاية النخبة المميزين من الطلاب والطالبات للاستمرار في التميز وتحقيق المراكز العالمية في العديد من المجالات، إن من أهم ما سينتجه لنا هذا المشروع هو جيل متجدد يمسك بإحدى يديه مشعل العلم وبالأخرى مشعل التطور ليصنع المستقبل ويرسخ أقدامه على منصات التتويج كما فعل آباؤه وأجداده.

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تأهيل الطالب

وبين المشرف التربوي محمد الشهري أن مشروع تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة خطوة رائدة وفكر مميز يهدف لرفع مستوى الكفايات الذي يطمح الجميع لتحقيقه للرقي بدولتنا لتحقيق رؤية 2030 في جميع المجالات، ويسهم بكفاءة في تأهيل الطالب للحياة لتحقيق الكفايات الداخلية للطلاب، والكفايات الخارجية لاحتياج السوق، ويدرك الجميع احتياج الوطن لمثل هذه المسارات التعليمية والأكاديميات المتخصصة التي تبرز الطالب الكفؤ الذي يمتلك صفات يعتز ويفخر بها لأنها اختياره ورغبته ومسار تبني شخصيته بشكل مميز، وكذلك تحقق للسوق غايته واحتياجه من كوادر مميزة، حيث يتم اختصار الوقت بتدريب الكوادر كونها في نفس المسار الذي خصص لتحقيق تلك الغاية.

تخصصات مناسبة

وأشار المشرف التربوي مبارك الدوسري إلى أن المشروع سيساهم بشكل كبير في تجويد مخرجات التعليم بما يتواكب مع متطلبات مستقبل الوطن، وبما يتوافق مع تطلعات ولاة الأمر- حفظهم الله- في تنشئة جيل مؤهل في كافة المجالات، يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وبكل تأكيد هذا القرار سينعكس إيجابيا على الجامعات من خلال إعداد جيل متعلم وقادر على مواصلة تعليمه، والمنافسة عالميا من خلال تركيزه على التخصصات المناسبة للطلاب والطالبات، ويتوافق مع الخطوات التطويرية التي اتخذتها وزارة التعليم وهو ما سيحقق نقلة نوعية في المخرجات، خاصة وأنه سيردم الهوة ما بين التعليم العام والجامعي وسوق العمل، بعد تحسين مخرجات التعليم الأساسية، وتوفير معارف نوعية للمتميزين، وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وزيادة معدلات التوظيف، وبالتالي سيلبي المشروع احتياجات التنمية الوطنية المستقبلية، ومهارات القرن الحادي والعشرين.

المخرجات التعليمية

وقال المعلم علي الزهراني: «المشروع الجديد سيغير ملامح المستقبل لطلاب المرحلة الثانوية ويحقق نقلة نوعية في التعليم برسم مستقبل مشرق لأبناء وبنات الوطن ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى أنه سيرفع كفاءة المخرجات التعليمية ويحسن كفاءة المنظومة التعليمية ويهيئ الطالب للاختيار الأمثل لمستقبله قبل المضي قدما لمرحلة ما بعد الثانوي، والتي عانى منها الكثير من الطلاب مع أولياء أمورهم في الطريقة الصحيحة لاختيار التخصص الملائم لقدرات أبنائهم، مما أثر على توجهاتهم في سوق العمل، فالمشروع سيواكب رؤية المملكة وسيكون ركيزة من ركائز رؤية 2030».

إصلاح وتوجيه

وأضاف المعلم بدر الشيباني: «يعتبر مشروع تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة إصلاحا وتوجيها صحيحا لمخرجات العملية التعليمية في المملكة، لمواكبة التطورات العالمية، ومراعاة للفروق الفردية بين الطلاب والاحتياجات والميول من خلال مسارات نوعية متخصصة، ويركز على التعليم القائم على الفرد للإعداد للحياة وتأهيله لسوق العمل ليسد الفجوة السابقة بين المناهج التعليمية ومتطلبات العمل والحياة، إضافة إلى دعمة لمهارات التعليم والإبداع والمهارات الحياتية والمهنية ومهارات المعلومات والإعلام والتقنية».

وأوضح المعلم محمد العييدي أن المشروع من المشاريع المهمة والمتوائمة مع رؤية المملكة 2030، حيث إن الطلاب والطالبات سيكون في متناولهم جميع الخيارات والمسارات التي تتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم وتطلعاتهم، والتي تساعدهم على التوجه الصحيح حسب إمكانياتهم وتطوير وصقل مهاراتهم لما اكتسبوه من معارف ومعلومات في هذه المسارات، التي سوف تكون لها الجهوزية في توافر الوظائف في سوق العمل والتنوع في مناحي الحياة من تخصصات مفيدة للمجتمع والدولة والبعد عن الدراسات النظرية، حتى تسد الفجوة التي نراها بين التعليم العام وسوق العمل بالإضافة إلى تخريج طالب وطالبة يساهمون بشكل كبير في بناء وتطوير وطنهم وتنميته».

مضامين نوعية

وقال المعلم خالد البخاري: «مشروع تطوير مسارات الثانوية العامة يعتبر من المشاريع المفصلية؛ لما يحمله من مضامين نوعية للطلاب بكافة ميولهم وقدراتهم لتصل بهم إلى توجهاتهم الصحيحة في مرحلتهم الدراسية، ويعد نقلة نوعية ستكون نتائجها إيجابية للوطن وللطلاب بشكل عام بتنويع فرص التعلم مما سيحقق رؤية المملكة 2030م، ويلبي متطلبات التنمية الوطنية بكوادر وطنية مؤهلة بشكل احترافي».