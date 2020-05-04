شكرا لقرائتكم خبر عن «خبز المسح» يزين الموائد الرمضانية والان نبدء بالتفاصيل
واعتاد أهالي الأحساء منذ مئات السنين على تزيين موائدهم الرمضانية بتلك الوجبة الشعبية الشهيرة والمتوارثة، وقد تتميز بها نساء البلدات الشرقية عن غيرهن من أهالي المدن، حيث يعتبرنها من ضمن الوجبات الأساسية لهن خلال شهر رمضان المبارك، ولا تكاد تخلو مائدة منها.
ويعمل العديد من سيدات الأحساء في رمضان على صناعة خبز المسح كونه موروثا شعبيا أصيلا، وله عائد اقتصادي كبير لهن ولأسرهن، والبعض منهن يمارسن تلك الصناعة كنوع من الاستثمارات التجارية، ويتعاقدن مع بعض المخابز والمحلات الغذائية لبيعه وتوزيعه، ويزداد الإقبال على شرائه من الأحسائيين في شهر رمضان المبارك.
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