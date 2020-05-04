شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدة مصابي الأمراض المزمنة بـ«مفاتيح المناعة» والان نبدء بالتفاصيل

شدد رئيس الشؤون العلمية بجمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية د. إبراهيم الشنيبر، على أهمية تعزيز وتقوية مناعة الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، مثل: مرضى السرطان والقلب والسكر والضغط والفشل العضوي من الكبد والكلى وغيرها، إضافة لضرورة التزامهم بالغذاء الصحي المتوازن بشهر رمضان المبارك، والعمل على جعلهم أكثر قدرة في مواجهة فيروس الكورونا، سواء لتجنب الإصابة بالمرض أو التغلب عليه عند الإصابة- لا سمح الله-، مضيفا: من أهم العوامل لتقوية المناعة، الغذاء الصحي، والنوم بمعدل ساعات متوازنة وفق توقيت ثابت يوميا، وكذلك الابتعاد عن الضغوطات النفسية والإرهاق الجسدي. وأوضح د. الشنيبر أن الجمعية تقدم خلال الفترة الراهنة برنامج «مفاتيح المناعة» ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها مختلف الجهات الرسمية للتصدي لفيروس كورونا، ويبث البرنامج تقنيا عبر حسابات التواصل الاجتماعي مستهدفا الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة وأسرهم؛ بهدف تعزيز المناعة لديهم ومساعدتهم على تحسين النمط الغذائي والنفسي بمثل هذه الظروف الصحية، مؤكدا حرص الجمعية على نشر الوعي الصحي والوقائي لدى مرضى السرطان خاصة والمجتمع بشكل عام؛ بهدف التصدي لهذا الوباء الذي أصبح خطرا يهدد صحة الإنسان بمختلف دول العالم.

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