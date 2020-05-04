شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان الخير والان نبدء بالتفاصيل

أود بداية أن أبارك للجميع حلول الشهر الفضيل وأن يعيده الله على بلادنا والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة، ومن خلال هذا المقال عبر الجميلة ”الخليج 365” أحببت أن أشير إلى عدد من النقاط التي من خلالها نستطيع أن نحافظ على أنفسنا وعلى من حولنا من خطر الإصابة، خاصة مع قرار الدولة -أيدها الله- بعودة بعض الأنشطة ورفع المنع في وقت محدد.

إن الإقبال على خطوة مثل هذه ليس بالأمر الهين، هذا وإن دل فهو يدل على ثقة ولاة أمرنا في مستوى الوعي لدى الشعب السعودي. فإنه في المدعوة «الحمى الإسبانية» كانت الموجة الثانية لانتشار المرض -أي بعد رفع الإجراءات الوقائية- أخطر من الأولى وأدت إلى وفيات أكثر. في المقابل نجد الموجة الثانية لكوفيد - 19 في بعض الدول أخف وطأة من الأولى وذلك بسبب إرادة الله أولا ثم مداومتهم على قوانين التباعد الاجتماعي مثل غسل اليدين، عدم المصافحة، ترك مسافة مترين بين الآخرين وغيرها.

إن من عاداتنا الجميلة وخصوصا في هذا الشهر الفضيل الاجتماع الأسري على الإفطار فكيف لو سبقتها فترة من الحجر المنزلي، أتفهم سبب اندفاع البعض والتسرع في المخالطة ولكن يجب أن نكون على تمام الإدراك بأن الجائحة لم تنزو، وأن الخطر لم يتم زواله بعد، لذلك -وإن كان من الصعب جدا- وجب علينا الامتناع عن المخالطة الاجتماعية حرصا منا على ذوينا بل لو كان الوباء قد انزاح فإنه من باب أولى فتح المجال لأداء العمرة أو صلاة التراويح، ولكن خطورة المخالطة ما زالت موجودة راجية من المولى أن يصرف عنا شر هذا الوباء وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه.

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