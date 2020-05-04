شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طوارئ مستشفى الأطفال بالأحساء مؤقتا والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت صحة محافظة الأحساء طوارئ مستشفى الأطفال التابع لمستشفى الولادة والأطفال بالأحساء بشكل مؤقت. وأشار المتحدث الرسمي بصحة الأحساء عبدالرحمن السدراني إلى أن الإغلاق مؤقت ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية، وحرصًا على سلامة المستفيدين والعاملين، حيث تم إيقاف العمل في قسم طوارئ الأطفال بالمستشفى مؤقتًا، مع استمرار تقديم الخدمات الطبية للحالات الحرجة التي تحتاج إلى تدخل عاجل، مثل حالات الإنعاش القلبي الرئوي أو الحالات المحولة من المستشفيات الأخرى التي تحتاج إلى التنويم أو العناية المركزة للأطفال، على أن يتم استقبال الحالات غير الحرجة في مستشفى الأمير سعود بن جلوي، على مدار الساعة، بالإضافة إلى المراكز الصحية من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 مساء.

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