شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 300 سلة غذائية لأهالي العيون والجاليات والان نبدء بالتفاصيل

نظمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعيون، مؤخرا، حملة لدعم بعض أهالي العيون والجاليات المتضررة من جائحة كورونا بسلال غذائية متكاملة، تجاوزت الـ 10 أصناف، حيث تم توزيع 300 سلة.

وتأتي مبادرة الجمعية للسنة السادسة على التوالي، وشملت مدينة العيون وبلدة المقدام والجليجلة والشقيق وصناعية الورش بالعيون والجاليات القاطنة في العقير.

من جهة أخرى، أشرف فريق العيون التطوعي التابع لجمعية العمل التطوعي بالشرقية، على هذه الحملة المباركة بتعاون مثمر ولا محدود من قبل مجموعة «فينا خير» التطوعية، وأفاد مشرف المشاركة حمد القرناس بأن الفريق بلغ قرابة 30 متطوعا، فيما بلغ إجمالي الساعات التطوعية ١٣٠ ساعة تطوعية.

يذكر أن الشراكة الثلاثية طبقت أعلى معايير الاشتراطات الاحترازية على جميع المتطوعين الميدانيين لضمان سلامتهم وسلامة المستفيدين .