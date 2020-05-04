اخبار السعوديه

عادات زمان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عادات زمان والان نبدء بالتفاصيل

يقترن ازدحام محلات الخبز العربي في محافظة القطيف بدخول شهر رمضان المبارك، إذ تبدأ الطوابير في الوقوف أو الانتظار لأكثر من ساعة وفي بعض الأوقات لأكثر من ساعتين بعد الساعة الرابعة عصرًا انتظارًا للخبز العربي، أحد الأركان الأساسية في المائدة القطيفية، لكنه اختفى هذا العام في ظل تفشي .

وقال محمد الدهان إن غالبية محلات الخبز العربي في محافظة القطيف تعمل خلال شهر رمضان على فترتين بعد صلاة الظهر، وبعد الساعة التاسعة مساء، حيث تستمر في الفترة المسائية حتى الساعة الثانية فجرًا، خصوصًا أن الخبز يُعد مادة رئيسية على المائدة الرمضانية، ويستهلك على نطاق واسع، حيث إن استهلاك الخبز في رمضان يزيد بسبب إقبال الناس على شراء رغيف الخبز من أجل إعداد طبق «الثريد».

وبيّن علي الراشد أن الثريد الذي يُعدّ طبقًا رئيسيًا على المائدة الرمضانية يفرض وجود هذه النوعية من الخبز العربي، لافتًا إلى أنه يحرص خلال شهر رمضان المبارك على شراء الخبز في المساء، نظرًا لكون الازدحام أقل من الفترة النهارية.

ومما يتذكره الحاج علي الزين أحد كبار السن في القطيف أن الناس كانوا يترقبون دورهم عند باب الخباز، وكان منظره ممتعًا وهو يعجن ويخبز وتلفحه نار التنور، مشيرًا إلى استمراره طوال شهر رمضان قبل أكثر من 70 عامًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عادات زمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا