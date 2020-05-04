شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال زكاة الفطر بالمملكة إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك توضيحًا لاستفسار وجّهته ”الخليج 365” للوزارة حول استمرار إيقاف الاستقبال النقدي لزكاة الفطر لهذا العام، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات الحكومية لمواجهة جائحة كورونا بالمملكة من عدمه. وأوضحت الوزارة أنه بعد توقف مشروع تفطير الصائمين الرمضاني لهذا العام، شرعت الوزارة بإطلاق مبادرة إفطار، التي تستهدف إيصال وجبات وسلال غذائية للأسر والعمالة المتضررة في المملكة كافة، إذ تمّ توزيع نحو 290 ألف سلة وجبة منذ بداية الشهر الكريم حتى اليوم، مؤكدة على أن العمل مستمر خلال الفترة القادمة دون توقف.
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