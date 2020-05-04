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استقبال زكاة الفطر بالمملكة إلكترونيا

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على استمرارية توقف استقبال زكاة الفطر النقدية في الوقت الحالي، وأشارت إلى أن الجمعيات هيّأت كل السبل لاستقبال الزكاة من مقدميها، من خلال التحويل لحساباتها الرسمية والدفع الإلكتروني، وعليه لن يكون هناك عائق لمقدميها بما يضمن سهولة التواصل وفاعلية الإجراءات لدى الجمعيات المتخصصة في هذا الشأن.

جاء ذلك توضيحًا لاستفسار وجّهته ”الخليج 365” للوزارة حول استمرار إيقاف الاستقبال النقدي لزكاة الفطر لهذا العام، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات الحكومية لمواجهة جائحة بالمملكة من عدمه. وأوضحت الوزارة أنه بعد توقف مشروع تفطير الصائمين الرمضاني لهذا العام، شرعت الوزارة بإطلاق مبادرة إفطار، التي تستهدف إيصال وجبات وسلال غذائية للأسر والعمالة المتضررة في المملكة كافة، إذ تمّ توزيع نحو 290 ألف سلة وجبة منذ بداية الشهر الكريم حتى اليوم، مؤكدة على أن العمل مستمر خلال الفترة القادمة دون توقف.

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