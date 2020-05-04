شكرا لقرائتكم خبر عن «بيئة الأحساء» توفر 39 ألف شتلة للأمانة والان نبدء بالتفاصيل

كشف مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء م. إبراهيم الخليل عن تسليم الدفعة الثانية من الشتلات التي بلغ عددها 39.320 شتلة لأمانة الأحساء متنوعة بين «الطلح، الأثل، السيال» على أن تتم زراعتها في الطرق الرئيسة والفرعية بالأحساء، والأماكن التي تحتاج لتغطيتها كالمتنزهات والأماكن العامة.

وأشار إلى أن الشتلات تتحمّل الظروف البيئية المحيطة بها من الحرارة وقلة استهلاك المياه بحسب المنطقة، وذلك بعد تحديد المواقع المستهدفة للزراعة التي تُروى بالمياه المعالجة، وتحديد احتياجات الطرق من عدد الشتلات بعد تهيئة المواقع المستهدفة وتصميم شبكات الري الحديثة.

وتأتي هذه الخطوة للحفاظ على البيئة واستدامة الرقعة الزراعية، بما لا يرهق مخزون المياه الجوفية وباستخدام مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثيًا، وزراعة الأشجار المحلية الملائمة لظروف المحافظة ومناخها بطرق الري الحديثة المرشدة للمياه، كما تمت بالشراكة بين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة مع أمانة الأحساء وبناءً على مذكرة التفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية لدعم مبادرة التشجير وتدعيم الغطاء النباتي ومواجهة التصحر.

يُذكر أن هذه المبادرة مع توجهات قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- في المحافظة على البيئة وتنميتها، وفي إطار التواصل بين الجهات الحكومية الذي من شأنه الإسهام في تدعيم جهود التعاون والتكامل بين القطاعات الحكومية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وكذلك المحافظة على سلامة البيئة، وتنقية الهواء، وتجميل الأحياء، وتوافر الظل، وتعزيز مساحة المناطق الخضراء، وحماية البيئة.